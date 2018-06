Bimba di 6 anni stuprata e uccisa al matrimonio. Il video dell’orrore

di Mia Fenice

Una bimba di sei anni scompare durante un matrimonio. Nella confusione della festa per un po’ nessuno ha notato la sua assenza. Quando i genitori se ne sono accorti era ormai troppo tardi: dopo ore di ricerche è stata trovata morta in un bosco, sfigurata in viso a colpi di pietra da un uomo che, dopo averla adescata e portata via dal ricevimento, l’ha stuprata e uccisa.

La tragedia è avvenuta a Gwalior, in India. La polizia è riuscita a mettere le mani sull’assassino grazie al filmato registrato da una telecamera di sicurezza. Nelle immagini si vede l’uomo, membro dello staff del catering ingaggiato per il ricevimento, mentre cammina tranquillamente insieme alla bimba in una strada buia e deserta intorno alle 23.30. A un certo punto un piccolo campanello d’allarme deve essersi acceso nella mente della piccola, che all’improvviso fa dietrofront cominciando a correre. Ma l’uomo la chiamata a gran voce e lei si ferma, si gira, e torna verso di lui. Quel momento esatto ha decretato la sua fine. La stessa telecamera, intorno alle 2.30 di notte, ha ripreso l’uomo che è tornato indietro come se niente fosse. La bimba, dopo ore di ricerche è stata trovata morta in un boschetto a soli 500 metri da dove si erano svolti i festeggiamenti.