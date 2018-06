Berlusconi, il lungo silenzio. Poi la decisione: “Con Salvini non si rompe”

di Giorgio Sigona

Indiscrezioni, ricostruzioni. Si cerca di capire, interpretare le parole di Silvio Berlusconi e anche il suo silenzio. Ha ascoltato il discorso di Giuseppe Conte sul treno diretto a Roma. Subito dopo ha evitato qualsiasi giudizio. Alcuni azzurri fanno trapelare qualche notizia, dicono che il Cav non sia rimasto particolarmente colpito dal premier-professore. Anzi, secondo quanto viene fuori anche dai retroscena sui quotidiani, sembra che abbia bollato come inconsistente e generico il «discorso dei sogni». Poi Berlusconi ha fatto il punto con i suoi consiglieri a Palazzo Grazioli e dal vertice è emersa la volontà di fare opposizione. Del resto, rimbalzava quello che i social hanno bollato come il vaffa grillino di Paolo Romani, ossia il gesto plateale della mano con il quale l’ex presidente dei senatori forzisti ha espresso in aula tutto il suo disappunto quando Giuseppe Conte ha chiesto alle opposizioni un «approccio costruttivo e leale». Ma il punto cruciale resta il rapporto con Matteo Salvini. Berlusconi – sempre secondo le ricostruzioni – ha chiarito ai suoi che l’accordo rimane perché la coalizione non deve dividersi. Tesi confermata dal portavoce Giorgio Mulè: «Tra amici, si parlano, si confrontano, certe volte hanno opinioni diverse, ma partono dal rispetto reciproco, dall’idea del programma del centrodestra da difendere». Era stata invece Licia Ronzulli, a Palazzo Madama, a lanciare l’avvertimento al Carroccio: «Caro Matteo, caro Giancarlo – ha detto riferendosi a Salvini e a Giorgetti – oggi imboccate una strada rischiosa e siamo certi che il tempo sarà galantuomo, perché abbiamo sempre combattuto dalla stessa parte. Nel frattempo, governeremo città e Regioni che ci vedono insieme. Vi auguriamo di trovare la stessa correttezza e generosità che Berlusconi ha garantito a voi. Forza Italia rimarrà interprete dei valori propri del centrodestra».