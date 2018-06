Berlusconi: «Dobbiamo cambiare». E spunta il piano per la controffensiva

Il Cavaliere ha un piano. Di certo, a breve, qualche coordinatore regionale sarà sostituito e gli assetti organizzativi verranno rivisti. Serve un “cambio di passo” e “una cabina di regia” per decidere e gestire la linea politica day by day e evitare fughe in avanti di singoli, con conseguenti divisioni interne, puntualmente presi di mira dalla stampa, è il ragionamento che viene fatto nell’inner circle berlusconiano.

Tramontata l’idea di un coordinatore unico, sul tavolo di Arcore, riferiscono, in queste ore ci sarebbero due opzioni: la creazione di un “comitato ristretto” formato dai fedelissimi, una sorta di war room permanente, o meglio, di segreteria politica, che rimetta in moto la macchina e agisca sotto la supervisione del presidente di Forza Italia, con l’aiuto magari di un vice e l’ipotesi del “triumvirato” per il Nord, il Centro e il Sud, ovvero la nomina di tre coordinatori con precise competenze territoriali per meglio garantire la rappresentanza delle varie anime interne azzurre.

I nomi più gettonati per avviare il nuovo corso sono sempre quelli di Antonio Tajani e Adriano Galliani. Per ora il rinnovo del partito si è limitato alla nomina del tandem rosa Bernini-Gelmini alla guida dei gruppi parlamentari, dell’ex direttore di Panorama Giorgio Mulè come portavoce unico dei gruppi e di Maurizio Gasparri come responsabile di Forza Italia per concordare e coordinare con gli alleati le candidature locali per le prossime amministrative.

L’ultima parola, come sempre, spetterà al Cavaliere, che «non punta mica a un azzeramento, per carità», assicurano a Palazzo Grazioli, ma a un rinnovamento, soprattutto, sul territorio. Non c’è nessuna intenzione di mandare in soffitta la sua creatura politica: «Il nostro futuro si chiama Forza Italia», assicurò l’ex premier quando nel marzo scorso uscirono delle indiscrezioni sul ricambio generazionale e organizzativo del partito.