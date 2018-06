Bene confiscato a un boss diventa un centro per immigrati gay e lesbiche

di Mia Fenice

Una villetta confiscata a un boss della camorra diventerà un centro Lgbt del Mediterraneo: accoglierà omosessuali italiani e immigrati a Castel Volturno, in provincia di Caserta, cittadina che ospita migliaia di migranti. Lo annuncia l’Arcigay accogliendo «con entusiasmo la notizia dell’affidamento ventennale di un bene confiscato alla criminalità organizzata a Castel Volturno all’associazione Rain Arcigay Caserta onlus perché prenda corpo il progetto del Centro lgbt del Mediterraneo», afferma Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di Arcigay.

Bene confiscato, il centro assisterà gay

Il centro accoglierà e assisterà moltissimi omosessuali che hanno richiesto asilo in Italia, sfuggendo alle discriminazioni che si verificano nei Paesi di origine. Punto centrale del progetto sarà il social housing, cioè la possibilità di accogliere con formule temporanee nei tre piani della palazzina persone lgbt in difficoltà, perché allontanate dai contesti familiari e non ancora autonome, perché in condizione di non autosufficienza o perché giunte nel nostro Paese per fuggire alle persecuzioni dei loro luoghi d’origine. Per la ristrutturazione dello stabile è attiva una campagna di crowdfunding.