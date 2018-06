Battaglia di tweet tra Fiano e le frasi di Osho: “Tu copri Salvini”. La risposta è da ridere

di Redazione

Emanuele Fiano, il battagliero parlamentare del Pd che voleva una legge contro i gadget fascisti, contribuisce sui social alle battaglie del fronte anti-Salvini. Di recente lo ha fatto con un lungo tweet che ha come oggetto l’inchiesta sui fondi in Lussemburgo che la Lega avrebbe riciclato ai tempi di Umberto Bossi. L’inchiesta della Procura di Genova è appena agli inizi e non vede nessun esponente leghista indagato, ma la notizia ha scatenato i retroscenisti dell’Espresso. “La vicenda – scrive il settimanale – riguarda i 48 milioni di euro di rimborsi elettorali incassati dalla Lega ai tempi di Bossi. Soldi percepiti illegalmente, hanno stabilito in primo grado i tribunali di Genova e Milano, perché frutto di truffa e appropriazione indebita. Il problema è che quando i magistrati sono andati a sequestrare tutti questi soldi sui conti del Carroccio hanno trovato solo 3 milioni. Gli altri?”. Emanuele Fiano si scatena e rivolge a Matteo Salvini una serie di quesiti: dove sono i soldi? Salvini dove li ha portati? Ha investito in titoli?. Domande che scatenato l’ironia di Federico Palmaroli, l’autore delle fulminanti “frasi di Osho” che non fa sconti alla sinistra e non ha mai nascosto di avere simpatia per la destra. Il battibecco dà così il via a un botta e risposta esilarante che lo stesso Palmaroli ha poi postato su Fb.