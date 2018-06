Basta fake news su Almirante. La proposta di Alemanno e Menia alla Fondazione An

di Redazione

A quando un’operazione verità promossa dalla Fondazione An per difendere la memoria di Giorgio Almirante dalle bufale in circolazione sul suo conto? Il tema è stato posto da Gianni Alemanno e Roberto Menia, che guidano il Movimento nazionale per la sovranità, con una lettera al quotidiano Il Tempo. Alemanno e Menia auspicano che la Fondazione si faccia promotrice di una ricerca storica su Almirante al fine di smantellare l’accusa secondo cui sarebbe stato l’antisemitismo a caratterizzare la sua biografia politica. Accusa infondata e infamante.

Ecco cosa scrivono i due nella lettera al Tempo: “Abbiamo avanzato due proposte al CdA della Fondazione. Innanzitutto ascoltare le proposte di uomini di cultura della nostra area per definire un programma di iniziative culturali, formative e di comunicazione. Per iniziare, abbiamo proposto di ascoltare un intellettuale che viene dal nostro mondo militante come Pietrangelo Buttafuoco, che ha già dato la sua disponibilità ad intervenire costruttivamente”.

Alemanno e Menia propongono di dare vita subito ad un’iniziativa di ricerca storica “che ci pare quanto mai urgente. Ci riferiamo a quanto successo dopo la meritoria proposta di Fratelli d’ Italia di intitolare una strada di Roma a Giorgio Almirante. Ancora una volta contro questa proposta (come già successe durante l’Amministrazione di centrodestra della Capitale) sono insorte non solo le organizzazioni antifasciste e i movimenti di sinistra, ma soprattutto la Comunità ebraica di Roma. La motivazione addotta da questa opposizione è il presunto antisemitismo che avrebbe segnato la storia politica di Giorgio Almirante”.

“In realtà tutti noi sappiamo, per diretta esperienza, quanto questa accusa sia infondata – continuano Alemanno e Menia – visto non solo le prese di posizione personali di Almirante, ma soprattutto per il fatto che chiunque professasse idee antisemite o razziste veniva immediatamente espulso del Msi. Tutte queste verità meritano un approfondimento storico sul piano scientifico, in modo da cancellare definitivamente questa accusa infamante dalla figura di Almirante”.

La ricerca dovrà avere come argomento «il rifiuto del razzismo e dell’antisemitismo nell’azione politica di Giorgio Almirante e del Msi» da affidare al coordinamento del prof. Giuseppe Parlato per costituire un comitato scientifico che coinvolga storici di diversa estrazione culturale.