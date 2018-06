Bari, nasconde un’accetta sotto la divisa mimetica e va alla parata

di Redazione

Si finge soldato e in tuta mimetica nasconde sotto la camicia un’accetta. A Bari, nei pressi dell’area transennata di Largo Adua, dove stava per iniziare la parata commemorativa della Festa della Repubblica, un uomo di 53 anni, barese, è stato fermato da due agenti della polizia locale e trovato in possesso di un’accetta lunga 37 centimetri e con lama di 10 che nascondeva sotto una divisa mimetica militare.

È stato il suo atteggiamento a insospettire i due vigili in servizio, che si sono accorti che nascondeva qualcosa sotto la giubba. Infatti gli agenti, unitamente all’ufficiale responsabile del servizio, lo hanno identificato. L’uomo non fa parte di alcun corpo militare. L’arma è stata sequestrata. Il 53enne è stato portato negli uffici del comando di polizia locale, dove è stato denunciato a piede libero per porto illegale d’arma di offesa delle persone nelle riunioni pubbliche. Alla parata sono intervenuti le istituzioni cittadine e regionali, tra questi il prefetto Marilisa Magno. E hanno assistito migliaia di cittadini. Ancora non è chiaro quali erano le intenzioni dell’uomo e se volesse colpire qualcuno in particolare.