Balotelli scende in politica: “Porte aperte agli immigrati, italiani svegliatevi!”

di Redazione

“Fare il capitano dell’Italia per me non cambierebbe più di tanto, io sono in questa nazionale per fare gol ed si può benissimo essere un esempio senza fascia. Ma per gli altri potrebbe essere un bel segnale, soprattutto per gli immigrati africani che vivono in Italia”. Gioca da attaccante “politico”, Mario Balotelli, nella conferenza alla vigilia della sfida amichevole con l’Olanda, si lancia in dissertazioni sull’immigrazione e lancia segnali a Salvini, nei giorni in cui il leader della Lega presenta la sua linea dura sul fronte degli sbarchi. “Rappresentare il mio paese, l’Italia, da originario africano e capitano sarebbe un segnale forte. Ma ripeto, per me è importante giocare e far gol, questo è quello che serve alla nazionale”, aggiunge Supermario, che nel marzo scorso era entrato in dura polemica con la Lega parlando di “vergogna” in riferimento all’elezione nel Carroccio di un senatore di colore.

Le sue parole, al suo rientro in Nazionale, non arrivano per caso. La vetrina azzurra è troppo appetitosa per l’ex enfant prodige. “E’ ora che l’Italia sia più aperta come tanti paesi e cominci a integrare le persone che vengono da fuori”. “Quello del razzismo è un discorso troppo complicato -dice l’attaccante-. Io l’ho visto anche quando ero più piccolo, ora come ora non so se sia razzismo o gelosia, però è un discorso che mi fa molto male e dà anche fastidio. Secondo me è ora che l’Italia diventi come tanti paesi, più aperta, e cominci a integrare le persone là fuori come fanno la Francia e l’Inghilterra. E’ ora di svegliarsi”.