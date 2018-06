Balotelli capitano dell’Italia? Salvini: «No, gli manca l’umiltà, il colore non c’entra…»

di Redazione

«Non deve essere bianco, nero, giallo, rosso o verde». Il giorno dopo le accuse di Mario Balotelli sul tema dell’accoglienza agli immigrati, a Rtl 102.5 il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo all’ipotesi di Mario Balotelli capitano della nazionale italiana di calcio e auspicando che il capitano degli azzurri si sceglierà “non per motivi sociologici, filosofici o antropologici ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, è umile e gioca bene”.

«Magari Balotelli mi stupirà – ha concluso – ma negli anni passati non mi è sembrato esattamente una di quelle persone umili, con la voglia di riunire e fare squadra e che sia in grado di mettere d’accordo tutti, ma vedremo».

Le parole di Salvini arrivano dopo che ieri SuperMario, nella conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con l’Olanda, aveva detto: «Fare il capitano dell’Italia per me non cambierebbe più di tanto, io sono in questa nazionale per fare gol e si può benissimo essere un esempio senza fascia. Ma per gli altri – ha aggiunto – potrebbe essere un bel segnale, soprattutto per gli immigrati africani che vivono in Italia. Rappresentare il mio Paese, l’Italia, da originario africano e capitano – ha sottolineato – sarebbe un segnale forte». Nelle scorse settimane da Balotelli non erano mancate le frecciate all’indirizzo dei leghisti, come le accuse al senatore del Carroccio Toni Iwobi, accusato di tradire lo spirito degli immigrati e degli africani che vivono in Italia.