Avevano ottomila dosi di eroina da spacciare a Perugia: arrestati due africani

di Redazione

Seicento grammi di eroina purissima sequestrata negli ultimi giorni dai militari della guardia di finanza di Perugia. Le fiamme gialle hanno arrestato un nigeriano di 36 anni beccato con una busta contenente due enormi ovuli di eroina, per un peso complessivo di 400 grammi, e un camerunense che aveva con sé sette ovuli contenenti, in totale, 200 grammi di eroina. Quest’ultimo, è già stato condannato a due anni di reclusione con rito direttissimo e al pagamento di una multa da 4mila euro. Dalla sostanza si sarebbero potute ricavare oltre 8mila dosi per un valore medio di mercato di circa 250mila euro. Le fiamme gialle segnalano inoltre il preoccupantefenomeno delle micro-dosi di eroina vendute anche a soli 5 euro.