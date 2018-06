Sotto attacco anche “La casa nella prateria”: l’autrice è razzista, via il premio

di Adele Sirocchi

Il politicamente corretto colpisce ancora negli Usa. Sparisce il Laura Ingalls Wilder Award, uno dei più prestigiosi premi letterari per l’infanzia, a causa del presunto “razzismo” che pervaderebbe i romanzi per ragazzi della serie “Little House on the Prairie” (La casa nella prateria), basati sulla sua infanzia in una famiglia di pionieri, che hanno ispirato l’omonimo popolare telefilm andato in onda tra il 1974 e 1983.

L’Association for Library Service to Children (Alsc), una sezione dell’associazione americana dei bibliotecari, ha deciso così di ribattezzare il premio nato nel 1954, che dalla prossima edizione si chiamerà Children’s Literature Legacy Award. Secondo l’Alsc i libri della scrittrice statunitense Laura Elizabeth Ingalls Wilder (1867-1957), che narrano le vicissitudini della famiglia Ingalls che vive in una sperduta fattoria nel periodo 1870-1890, metterebbero spesso “in luce sentimenti anti-amerindi e anti-neri”.

I libri di Laura Ingalls narrano la storia della famiglia Ingalls: papà Charles, mamma Caroline e le quattro figlie: Mary, Laura, Carrie e Grace. La protagonista dei romanzi è Laura che racconta la sua fanciullezza, vissuta durante gli ultimi anni del XIX secolo. Nonostante quelle pagine narrino episodi della vita della stessa autrice, i fatti sono esposti in terza persona. La scrittrice, infatti, fornisce una versione romanzata di ciò che è realmente accaduto nella sua vita, portando i suoi libri ad essere catalogati come narrativa e non come un’autobiografia. I libri comunque danno una viva testimonianza sulla vita dei pionieri nella seconda metà dell’800, dei loro viaggi verso l’ovest, dei loro insediamenti in terre vergini e inabitate e il loro sforzo nel costruire una fattoria utilizzando le risorse del luogo e quelle delle proprie capacità. Una vita estremamente dinamica e frugale.