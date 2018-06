di Monica Pucci

Il Pd che attacca Matteo Salvini per l’annuncio di un censimento dei Rom ospitati nei campo abusivi, nel 2012, in Emilia Romagna, ne organizzò uno che comprendeva tutte le etnie, sinti compresi. Ma “non per fini razzisti, etnici, come Salvini, il nostro serviva a scolarizzare i bambini…”, racconta l’assessore alla Politiche Sociali del Comune Pierfrancesco Majorino ospite de “La 7″…

video