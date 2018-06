Arrivano i taser per le forze dell’ordine: i primi ad averli saranno i carabinieri

di Redazione

A ridosso del caso di Genova, dove un agente ha ucciso con due colpi di pistola un 20enne sudamericano che stava accoltellando un collega durante una colluttazione, arriva l’annuncio ufficiale del capo della Polizia Franco Gabrielli che, uscendo dall’ospedale San Martino di Genova dove, appunto, ha fatto visita al poliziotto rimasto ferito domenica scorsa nel quartiere di Borzoli per mano del giovane straniero, poi rimasto ucciso, ha dichiarato: «Abbiamo terminato l’iter per dotare tutto il nostro personale di taser (pistole elettriche). Inizieremo a breve una sperimentazione sul campo per sottolineare che l’amministrazione è attenta alla sicurezza del nostro personale, senza arrecare eccessivo danno alle persone che dovessero trovarsi al di là della barricata».

Taser ai poliziotti, la sperimentazione cominciata nel 2014

E ancora: «Cominceremo con l’Arma dei carabinieri – ha detto Gabrielli – e in parte la guardia di finanza in diverse città italiane e poi il taser sarà fornito in dotazione alle forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale». «L’iter – ha quindi aggiunto il capo della polizia – era iniziato alla fine del 2014. Ora avvieremo una sperimentazione operativa sul campo perché sono armi che devono essere assegnate con una certa modalità». Il taser, conosciuto anche come «pistola elettrica», è un dispositivo di diffusione elettrica che genera scariche in grado di stordire o immobilizzare la vittima in modo da renderla innocua. Intanto, mentre sul caso di via Borzoli viene aperta un’inchiesta tecnica per eccesso colposo di legittima difesa, «Siamo fiduciosi sull’iter giudiziario – commenta Gabrielli – abbiamo massima e assoluta e convinta fiducia nei confronti dell’operato degli inquirenti». Poi conclude: «Non dobbiamo perdere il profilo di umanità che contraddistingue la nostra attività». Infine, sempre sulla vicenda genovese, il il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto la sua via social, postando sul web: «Non solo da ministro, ma da cittadino italiano e da papà, sarò vicino in ogni modo possibile a questo poliziotto che ha fatto solo il suo dovere salvando la vita a un collega»… e lanciando l’hashtag #IoStoconChiCiDifende.