Arrivano i mostri: Frankenstein ospite d’onore della Festa di Teatro Ecologico a Stromboli

di Lucio Meo

Il primo incontro sarà con un mostro umano, Frankenstein, che a Stromboli festeggerà la sua nascita, a 200 anni dalla pubblicazione dell’omonimo romanzo di Mary Shelley: d al 23 giugno al 1 luglio 2018 a Stromboli andrà in la V Edizione della Festa di Teatro Ecologico, appuntamento unico al mondo che coniuga arte ed ecologia, miscela attori e spettatori, sposa i fenomeni naturali con quelli umani, venti ed eventi. Quest’anno la Festa, dal titolo “Meravigliose creature”, può vantare un parterre eccezionale: Vinicio Marchioni, Concita De Gregorio, Nadia Fusini, Manuela Mandracchia, Maya Sansa, Silvia Colombini, Gianluca Misiti, Maurizio Rippa, Silvia Gallerano, Francesco Manenti & Daria Menichetti di Sosta Palmizi, Le Cardamomò, Cristina Donadio, Laura Mazzi e molti altri. Saranno n ove giorni di teatro, arte, musica, danza, incontri e suggestioni, tutti a ingresso gratuito e tutti rigorosamente “a spina staccata”, ovvero senza uso di corrente elettrica. Una manifestazione che anche quest’anno Alessandro Fabrizi e Hossein Taheri hanno costruito passo dopo passo e che quest’anno celebrà le creature, e i mostri, della fantasia cullati dalla letteratura.

Frankenstein sarà al centro di un reading in 5 tappe tutto al femminile con Manuela Mandracchia, Maya Sansa, Silvia Gallerano, Laura Mazzi, Cristina Donadio ( 25, 26, 27, 29 giugno e 1 luglio ) che farà da fil rouge per tutta la manifestazione. Sempre intorno al capolavoro di Shelley ci sarà l’incontro con la scrittrice e anglista Nadia Fusini (Mary Shelley, il dolore, 30 giugno ) e con Emanuele Coco, filosofo della scienza, che il 1 luglio parlerà di Frankenstein e la scienza tra sette e ottocento. La soglia tra vita e morte sarà anche il tema del concerto Piccoli funerali di Maurizio Rippa ( 29 giugno ) e dello spettacolo Io lavoro per la morte di Nicola Russo con Sandra Toffolatti ( 26 giugno ). Realtà e immaginazione si fondono e confondono anche ne La favola del figlio cambiato di Luigi Pirandello, messa in scena site specific in 5 stazioni a cura di Alessandro Fabrizicon Laura Mazzi, Elodie Treccani, Giulia Mombelli, Beatrice Aiello ( 24 e 28 giugno ). Meravigliose creature saranno evocate dalla splendida voce del soprano d’arti Silvia Colombini che, accompagnata fisarmonica Adriano Ranieri, sarà protagonista il 25 giugno di Corpora Creata, un’opera tra musica e teatro aperta alle suggestioni della commedia dell’arte. Sotto il vulcano incontreremo anche il racconto Prometeo a cura di Vittorio Continelli e Amedeo Monda ( 28 giugno ) e poi ancora Pigmalione e altre metamorfosi il concerto di Gianluca Misiti con Raffaella Misiti e Annalisa Baldi, evento conclusivo della festa il 1 luglio .