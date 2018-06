Aquarius, la rabbia di Toninelli: «Nessuno si permetta di chiamarci xenofobi»

di Franco Bianchini

«Nessuno si deve permettere di etichettare l’Italia e il Governo di essere disumano e xenofobo». Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, a Circo Massimo su “Radio Capital”. «L’Italia è il paese che ha salvato il maggiore numero di vite. Nessuno si deve permettere di abbinare alla xenofobia il nostro Paese e il Governo». Le polemiche strumentali scatenate dalla sinistra buonista, le critiche interessate arrivate dall’estero vanno rispedite al mittente, così come alcuni retroscena apparsi sui quotidiani. Retroscena che non hanno alcun fondamento. «C’è una condivisione totale all’interno del governo per trovare soluzioni al problema dei migranti. Capisco che da un punto di vista giornalistico, si vuole creare sempre la figura del vincitore e di chi comanda», Invece, nella gestione della vicenda Aquarius è stata messa in campo «un’azione politica importante tenendo un giusto pragmatismo che prima non c’era. Nessuno prima parlava di Malta che rispondeva negativamente». Poi Toninelli aggiunge: «Non abbiamo messo in pericolo la vita di nessuno e i migranti sono stati soccorsi da navi italiane».

«La chiusura dei porti non è mai stata all’ordine del giorno. Una volta salvati i migranti l’area più vicina era La Valletta», puntualizza il ministro. Interpellato sui motivi dell’invio della lettera da parte del ministro dell’Interno, specifica: «La lettera di Salvini è una totale fake news. Non esiste una lettera ma una mail inviata a Malta per chiedere di rispondere a un obbligo: salvare vite. All’ordine del giorno non c’è mai stata la chiusura dei porti italiani ma l’apertura dei porti altrui. A norma di diritto del mare, il porto più vicino e sicuro era quello di Malta»