Appena sbarcati a Cagliari clandestini algerini rapinano subito un ristorante

di Redazione

Due clandestini – rapinatori appena sbarcati nella spiaggia di Pinus Village, nel litorale di Cagliari, sono stati arrestati in flagranza di reato per furto in concorso. Infatti, proprio contemporaneamente all’intervento dei carabinieri di Pula e Domus de Maria intervenuti per le attività relative allo sbarco dei clandestini, i due malviventi, un 35enne e un 29enne in corso di identificazione, clandestini, si sono introdotti nel bar pizzeria Incanto del mar dopo aver rotto una finestra, all’interno della quale si sono impossessati di circa 150 euro in contanti e svariati prodotti ittici per un totale di circa 1000 euro. Grazie all’intervento immediato dei carabinieri i due sono stato colti in flagranza e subito arrestati. Fondamentali per l’attività dei militari è stata l’acquisizione di immagini del sistema di videosorveglianza della attività commerciale. I due a seguito delle operazioni di fotosegnalamento, verranno trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando provinciale in attesa del rito direttissimo che si terrà lunedì mattina. Nel corso della mattinata e della notte appena trascorsa sono sbarcati nelle coste del Sud Sardegna 29 clandestini provenienti dall’Algeria. In Algeria funziona da anni una vera e propria agenzia di viaggi che porta i clandestini direttamente sulle coste della Sardegna.