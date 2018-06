Antonio Conte verso il Real Madrid? Il tecnico pugliese pronto per i blancos

di Redazione

Il Daily Mail lo dà per certo: Antonio Conte sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico che ufficialmente è ancora sotto contratto al Chelsea, sarebbe entrato di prepotenza nella rosa dei nomi di Florentino Perez, anche vista la difficoltà di arrivare ad altri obiettivi. Liverpool e Tottenham non sembrano intenzionate a lasciare andare i propri tecnici neanche davanti alle lusinghe del Real. Problema che per Antonio Conte, ritenuto il migliore dei grandi tecnici liberi o liberabili, nel caso arrivasse la chiamata della Casa Blanca non si porrebbe minimamente. Addirittura Abramovich sarebbe più che felice di liberarsi del contratto del tecnico pugliese e accoglierebbe un suo accordo con i madrilisti recuperando una cifra da poter investire sul successore. Per il Mail, le frizioni avute da Conte con il proprietario del Chelsea sarebbero il motivo per cui l’ex Ct azzurro non sarebbe stato immediatamente considerato per sostituire Zidane, ma il tempo passa e il trono del Bernabeu è ancora libero. Di conseguenza, per cominciare a programmare la stagione e il mercato, il Real ha bisogno di risolvere il rebus Zizou. Esclusi gli irraggiungibili e chi ha rifiutato, nessuno degli altri candidati ha il palmares, il carisma e la figura a livello mediatico e internazionale di Conte. L’unico vero outsider potrebbe essere Wenger, ma difficile immaginare che il pubblico del Bernabeu possa accogliere favorevolmente un tecnico che non vince un campionato dal 2004.