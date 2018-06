Anoressia, bulimia e binge eating: emergenza per 3 milioni di persone

di Alessandro Bovicelli

Riceviamo da Alessandro Bovicelli e volentieri pubblichiamo:

Caro direttore,

Sono tre milioni gli italiani e le italiane costretti a combattere con uno o più disturbi del comportamento alimentare (Dca). Nel mondo le stime arrivano a oltre 70 milioni : si parla di anoressia, bulimia a cui si è aggiunto il binge eating cioè le abbuffate compulsive. Nel nostro Paese la platea di chi ne soffre negli anni si è allargata; si parte dai giovanissimi, non più solo ragazze ma anche ragazzi fino agli over-40. Sempre più diffuso tra gli adolescenti ora c’è il binge eating ovvero il disturbo alimentare incontrollato. Chi soffre di questa patologia riesce a mandar giù un numero impressionante di calorie in poco tempo specialmente la notte cosicché anche i genitori sono inermi di fronte al problema. Per questo disturbo serve un trattamento psicologico.