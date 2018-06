Anche il Venezuela adesso se la prende con la Ue: servi degli Stati Uniti

di Guglielmo Gatti

“Il Venezuela condanna categoricamente l’aggressione continua e interventista dell’Unione europea, che costituisce un’interferenza negli affari sovrani del nostro Paese”. E’ quanto scrive in una nota il governo del Venezuela, in seguito “all’adozione di presunte misure restrittive contrarie al diritto internazionale contro undici alti funzionari dello Stato del Venezuela”, decise oggi dal Consiglio dell’Unione europea. Secondo Caracas, “l’Unione europea minaccia la pace politica in Venezuela, intromettendosi nei suoi affari interni e sforzandosi di applicare misure coercitive che minacciano la tranquillità e il dialogo tra i venezuelani”. Inoltre, sottolinea il governo di Nicolas Maduro, “è incredibile la subordinazione palese dell’Unione europea all’amministrazione Trump, emulando le sue azioni di aggressione contro il Venezuela, elaborate dai settori più estremisti e guerrafondai del governo” statunitense. Allo stesso tempo, il governo bolivariano ha ribadito all’Ue che il Venezuela “non accetterà minacce da alcuna potenza o gruppo di Paesi coalizzati per reminiscenze imperiali” e “risponderà a qualsiasi aggressione con la dovuta proporzionalità per far rispettare il principio di non ingerenza, la sovranità nazionale e l’autodeterminazione”. I ministri degli Affari esteri dell’Unione europea hanno imposto ieri sanzioni ad altri 11 funzionari venezuelani per violazione dei diritti umani e attentato contro la democrazia. Tra questi ci sono l’ex vice presidente Tarek El Aissami, accusato di aver supervisionato “gravi violazioni dei diritti umani” da parte del servizio di intelligence nazionale, e il suo successore Delcy Rodríguez, le cui azioni hanno “minato la democrazia e lo Stato di legge”.