Anche la Germania ha la sua Corea: tedeschi fuori dal Mondiale (video)

di Laura Ferrari

I campioni del mondo della Germania sono stati clamorosamente eliminati dalla Corea del Sud nella terza e ultima gara del girone preliminare. I tedeschi hanno perso per 2 a 0 con due reti subite nei minuti di recupero siglate da Kim e Son. Nell’altra gara del girone la Svezia ha battuto 3 a 0 il Messico. Entrambe le squadre passano il turno, proprio ai danni della formazione di Neuer e compagni. Gli appassionati di statistica ritrovano un dato curioso: per il terzo mondiale consecutivo i campioni in carica escono al girone eliminatorio. Era già successo all’Italia nel 2010 e alla Spagna nel 2018. I tedeschi perdono 2-0 con la Corea del Sud nel match della terza giornata del gruppo F disputato a Ekaterinburg e lasciano la rassegna iridata di Russia 2018. A volare agli ottavi sono quindi la Svezia, da prima del girone e il Messico, entrambe con 6 punti, Corea del Sud e Germania chiudono a quota 3. Proprio la Svezia che ha eliminato l’Italia, si ritrova a sorpresa prima. Il che non fa che accrescere i rimpianti dei tifosi italiani.

Quando la Corea fu fatale agli azzurri

La Corea da oggi accomuna la Germania calcistica all’Italia. Gli azzurri sono stati clamorosamente beffati dalla nazionale asiatica in due occasioni. Ai mondiali d’Inghilterra del 1966, dove la Corea del Nord formata da dilettanti castigò la nazionale allenata da Edmondo Fabbri grazie alla rete di Pak-Do-Ik (di professione faceva il dentista). E ai mondiali di Corea e Giappone, dove la Corea del Sud eliminò gli azzurri di Trapattoni grazie anche alla direzione di gara scellerata dell’arbitro messicano Moreno.