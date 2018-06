Anche i giornali inglesi di sinistra scoprono Salvini: “Abile, un camaleonte…”

di Redazione

“Abile, scaltro, un camaleonte”. Uno dei principale quotiani inglesi, The Guardian, ha dedicato un lungo profilo al ministro degli Interni, Matteo Salvini con parole di apprezzamento e qualche dubbio sulla riuscita della sua iniziativa politica a lungo termine. Il quotidiano legato alla sinistra britannica gli riconosce una certa abilità politica ma ne critica le scelte e lo stile: “Ha saputo usare con destrezza le sue capacità politiche per mettere nell’ombra il debole primo ministro, Giuseppe Conte, e brillare più del suo partner di governo, Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle, che in queste prime settimane di governo ha dato l’impressione di procedere goffamente”. Secondo The Guardian, l’esponente della Lega “ha anche assunto il ruolo di ministro della salute, affermando in un’intervista che 10 tipi di vaccino sono da lui considerati non solo inutili, ma potenzialmente pericolosi. Una posizione ben più dure – e presa senza una qualsiasi prova di carattere scientifico – di quella concordato a livello programmatico, e cioè che i vaccini non dovrebbero essere obbligatori per i bambini che vanno a scuola”.

Salvini, per il tabloid inglese, è come un “camaleonte” che ha in mano i destini dell’Unione europea: “Adesso è fino a che punto si spingerà questo camaleonte politico, e fino a che punto crescerà la sua popolarità. Perché la risposta a queste due domande potrebbe modellare il futuro dell’Europa, nonché il ruolo dell’Italia nell’Eurozona”. Una delle ipotesi è che faccia la fine di Renzi: “Seguirà il sentiero segnato dall’ex primo ministro Matteo Renzi, che prima crebbe in modo esponenziale e poi crollò sotto il peso della propria arroganza