Amministrative, Gasparri: “L’Italia sceglierà il centrodestra”

di Redazione

«Sono certo che anche dalle elezioni amministrative verrà una chiara indicazione in favore del centrodestra, che alla fine di questa tornata avrà, unito come si è presentato quasi ovunque, molti più sindaci di prima. E questa unità, presto sarà chiaro, è l’unica soluzione per affrontare i delicati nodi dell’immigrazione, delle tasse, dell’economia». Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, coordinatore per Forza Italia delle candidature locali alle elezioni amministrative. «Intanto Forza Italia ribadirà la priorità delle proposte che scaturiscono dal programma che il il centrodestra ha sottoscritto per le recenti elezioni politiche. E in tal senso ogni iniziativa, ad esempio volta a contrastare l’emergenza sbarchi e immigrazione, ci vedrà in prima linea con spirito propositivo. Abbiamo idee ed esperienza in una materia che impone soluzioni urgenti», conclude.