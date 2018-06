“Amici”, finale col botto. Scambio di complimenti tra Salvini e la De Filippi

di Massimo Baiocchi

Boom di ascolti per la finalissima di Amici. Davanti allo schermo una media di 4,872 milioni telespettatori con uno share pari al 25.1%. In più, lo scambio di complimenti a distanza tra Matteo Salvini e Maria De Filippi. Al termine di una giornata che lo ha visto al centro della scena politica europea con il braccio di ferro sulla nave Aquarius, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Interni ha “postato” su Instagram una foto della finalissima di Amici, il talent della De Filippi in onda in quelle ore su Canale 5. Accanto alla foto, la scritta: «Dopo una giornata lunga e impegnativa, un po’ di relax coi ragazzi e con la musica di #Amici. Buona serata, grazie a tutti dell’affetto, se Voi ci siete io ci sono». Al termine della trasmissione, che fra l’altro ha ospitato un intervento comico di Pio e Amedeo quasi interamente dedicato all’ironia sul rapporto del ministro leghista con “gli stranieri”, la conduttrice, avvertita del post di Salvini ha detto: «Il post di Salvini mi ha colpito. Quando è venuto ospite a C’è posta per te mi aveva detto di essere cresciuto a pane e amici. Evidentemente era vero. Comunque lo trovo geniale nella comunicazione», ha concluso Maria De Filippi.