Altro attacco alla toponomastica italiana in Alto Adige: «È fascista»

di Paolo Sturaro

«Ennesimo vile attacco alla toponomastica italiana da parte dei secessionisti». A denunciarlo è Alessandro Urzì, consigliere della provincia di Bolzano. «In questi giorni – spiega il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – le targhe informative di diversi comuni altoatesini, a partire da quelle di Appiano, sono state tappezzate con adesivi che definiscono fascista la toponomastica italiana, trasmettendo a turisti e visitatori un’informazione partigiana e provocatoria. La toponomastica italiana non è mai stata abusiva e chiediamo alle istituzioni locali e nazionali di prendere per una volta una posizione chiara di condanna verso chi in maniera ignorante e approssimativa gioca anche con la bandiera tricolore, rappresentata su questi adesivi con le bande orizzontali, come quella ungherese. Sulla toponomastica, così come su tutti i tentativi di aggredire l’identità italiana saremo vigili e pronti ad intervenire per tutelare una storia che in cento anni è divenuta parte integrante della cultura del nostro territorio», conclude Urzì. Una battaglia che l’esponente FdI conduce da tempo: «L’Alto Adige – ha più volte spiegato Urzì – ha una vecchiezza anche nel bilinguismo, se si mortifica la lingua italiana, si mortifica l’Alto Adige. Inoltre sarebbe fuori dalla logica che su una porzione di territorio nazionale si mettesse fuori legge la lingua italiana. Se si lavorerà su queste direttrici, ebbene si farà un lavoro che riuscirà a rendere nessuno vinto e nessuno vincitore ma si riuscirà a garantire che tutti possano avere il diritto a usare la propria lingua, anche nella denominazione dei luoghi legati alle nostre esperienze».