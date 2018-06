Almirante mette pace tra M5S e postmissini. E la novità manda in tilt la sinistra

di Annalisa Terranova

Se c’è una lezione che proviene dal governo Conte è questa: per il M5S la pregiudiziale anti-destra, con contorno di rigurgiti antifascisti, sospetti e indignazioni a comando è caduta, è considerata ininfluente, in altri termini è superata. Due eventi, apparentemente scollegati tra loro, confermano questa lettura: da un lato l’elezione di Fabio Rampelli a vicepresidente della Camera, dall’altro l’approvazione a maggioranza (con i voti dei Cinquestelle) nell’aula Giulio Cesare della via per Giorgio Almirante. Si tratta di passi di avvicinamento di Fratelli d’Italia verso la maggioranza? Sul tema Fabio Rampelli, intervistato dal Tempo, risponde così: siamo “di lotta e di governo” il che significa “avere responsabilità istituzionale e senso dello Stato e contemporaneamente non perdere aderenza con la realtà sociale”. Resta aperta intanto la partita del Copasir, che potrebbe andare a Fratelli d’Italia e che rischia di creare un terremoto politico nel Pd. Il partito dei democratici – scrive la Presse – sarebbe pronto a “scatenare un casino”, per usare l’espressione di un dirigente, “se la maggioranza Lega-M5S impedirà ai Dem di assumere la presidenza del Copasir a favore di Fdi. Per i dem sarebbe una violazione delle regole democratiche e degli equilibri interni. A quel punto, il Pd potrebbe fare ‘ostracismo’ e non indicare i nomi dei componenti delle altre commissioni di garanzia (Rai e giunte per le autorizzazioni)”.

Ma torniamo ad Almirante. La novità sarebbe stata talmente eclatante che Virginia Raggi – anche su pressione della comunità ebraica di Roma – è stata costretta a metterci una pezza annunciando una contromozione. Ma ormai il percorso è iniziato, almeno a livello simbolico e va ben oltre la dedicazione di una strada al leader missino. Di qui la grande agitazione del Pd romano e nazionale. È Repubblica, oggi, con un editoriale dello storico Guido Crainz, a suonare la grancassa dello scandalo, ricordando il passato di Giorgio Almirante quale segretario di redazione della rivista La Difesa della razza. “È difficile non vedere nel voto al Comune di Roma – scrive Crainz – una delle tante conseguenze di quell’impasto di incultura politica, improvvisazione demagogica e destra potente che si sono insediate al governo del Paese”. Un’asserzione intrisa di pregiudizi ideologici ma che coglie un punto fondamentale: la saldatura tra il M5S postgrillino e le nuove destre di Salvini e Meloni può aprire scenari inediti in Italia. Scenari che non hanno a che fare ovviamente con l’infantile e strumentale paura del ritorno del fascismo ma col superamento delle vecchie categorie di destra e sinistra così come sono state pensate e declinate fino all’era Renzi.

Il recupero della figura di Giorgio Almirante, in queso contesto, sarebbe essenziale. Non certo come omaggio al suo passato di fascista bensì come riconoscimento della missione svolta nel traghettare il neofascismo nel sistema e nelle istituzioni democratiche, collocandolo nel dopoguerra nell’ambito della destra patriottica e attenta ai bisogni sociali. Si tratterebbe dell’ultimo passo da compiere perché questo diventi a tutti gli effetti un Paese normale, non più vittima di ricatti ideologici e di veti antistorici. La scommessa è tutta qua: tra chi vuole guardare al futuro e chi vuole una politica “modello Fiano” o “modello Boldrini” perennemente ancorata (e appesantita) al passato che non passa.