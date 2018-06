Alcolizzato e drogato, immigrato si scatena contro i poliziotti a Torino

di Gianluca Corrente

Un marocchino, in preda agli effetti dell’alcol e di sostanze stupefacenti, ha aggredito e ferito tre poliziotti. L’episodio di violenza è accaduto a Torino, nel quartiere Parella, dove il nordafricano è andato in escandescenze. In un primo momento ha iniziato a scagliare ripetutamente un bidone della spazzatura contro le auto in sosta, danneggiandole. Poi un agente non in servizio ha notato la scena ed è allora intervenuto per bloccare l’ira dell’uomo. Ma mentre contattava la centrale operativa per chiamare i soccorsi, il marocchino gli ha addirittura scagliato addosso una bicicletta, una di quelle a noleggio che si trovano per strada. La sua rabbia non si è placata neanche all’arrivo delle volanti. Infatti, il ventisettenne ha opposto non poca resistenza ai poliziotti, che sono riusciti comunque a immobilizzarlo. Gli uomini in divisa hanno riportato alcune lesioni. Lo straniero è stato così trasportato in ospedale, dove è emersa la sua positività all’alcol e alla cocaina. È stato dunque arrestato per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.