Agguato a Roma: giovane romeno gambizzato vicino a un bar

di Redazione

Agguato stamattina vicino a un bar nella zona periferica della Rustica a Roma. Verso le 7.40 un romeno di 24 anni è stato colpito alle gambe da colpi di arma da fuoco, esplosi da un giovane che si è poi dileguato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Tor Sapienza e del Nucleo operativo della compagnia di Montesacro che stanno indagando sull’accaduto. Per i rilievi anche gli investigatori della VII sezione del Nucleo investigativo di via in Selci.