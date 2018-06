Aggressione di Ostia, il pm chiede 8 anni e 9 mesi di carcere per Spada

di Redazione

Otto anni e 9 mesi di carcere. Una richiesta che può sembrare abnorme, ma sulla quale pesa l’aggravante del metodo mafioso. Comunque sia, è la pena che Roberto Spada e il 28enne di origini uruguaiane Ruben Alvez Del Puerto potrebbero essere chiamati a scontare, ove mai venisse accolto interamente il contenuto della requisitoria del pm Giovanni Musarò.

Identica richiesta per l’uruguaiano Del Puerto

Entrambi, infatti, rispondono di lesioni personali e violenza privata aggravata dal metodo mafioso ai danni del giornalista della trasmissione Nemo – Nessuno escluso Daniele Piervincenzi e all’operatore Edoardo Anselmi, avvenuta a Ostia lo scorso 7 novembre. Spada, attualmente detenuto nella sezione di alta sicurezza nel carcere di Tolmezzo, in provincia di Udine, fu arrestato due giorni dopo l’aggressione alla troupe tv.

«Spada ha pianificato tutto per mostrare il suo potere»

Nel dettaglio, il pm ha definito l’aggressione alla troupe «plateale e ostentata, lucidamente pianificata». Un modo esperito da Spada «per mostrare la propria forza davanti al suo territorio e ribadire il suo predominio a Ostia.». Come infatti si ricorderà, i due cronosti furono aggrediti dopo aver rivolto a Spada alcune domande sui suoi legami con Casapound. Piervincenzi fu colpito con una testata al volto che gli provocò la rottura del setto nasale. Secondo il pm, Spada accetta l’intervista all’inizio perché «vuole dimostrare che non ha paura di una telecamera. Ma quando Piervincenzi continua a fare domande, Spada si accorge che la situazione sta diventando un boomerang. E prova a riequilibrare il prestigio del clan con i metodi violenti che lui conosce meglio». Diversamente, ha argomentato il pm, «Spada lo avrebbe aggredito all’interno della palestra, contando sul fido Rubén Alvez». «Invece lo fa in strada, davanti a tutti, e soprattutto davanti alla telecamera, in modo plateale e ostentato. D’altronde – è la conclusione della pubblica accusa -, cosa c’è di meglio di una telecamera per acquisire quel tipo di prestigio da parte degli Spada?».