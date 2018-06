Afghanistan, chiama il figlio “Donald Trump”. Il padre: gli porterà fortuna (video)

di Redazione

Sayed Asadullah Poya è un insegnante 28enne di Kabul, che ha deciso di battezzare il figlio “Donald Trump”. “Penso che questo nome gli porterà fortuna”, aveva detto il padre. Anche la madre del bambino, Jamila, era d’accordo. Quando il bambino nacque, nell’agosto 2016, Trump stava facendo la campagna elettorale per diventare presidente. Jamila più che l’uomo politico ammirava il manager, ritenendo lo un grande uomo. La decisione dei due ammiratori di Trump ha causato contrasti anche in famiglia, perché i nonni avrebbero preferito un nome afghano e musulmano. Lo scontento è stato generale, tanto che i coniugi hanno dovuto lasciare il villagio dove abitavano e trasferirsi nella capitale. E persino a Kabul molti cittadini hanno protestato con i due genitori ritenendo Donald Trump un nome infedele. I due coniugi hanno dovuto oscurare i loro profili Facebook perché oggetto di insulti e minacce. Ma per ora non cambiano il nome. Per giunta, in questo periodo il presidente americano Trump non è molto amato in Afghanistan, dopo la sua decisione di non lasciare il Paese asiatico. Anche in Kenya, e sempre nel 2016, due coniugi chiamarono il loro terzo figlio Donald Trump, per l’ammirazione che avevano per il futuro inquilino della casa Bianca.