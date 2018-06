La sorella di Belen rischia l’espulsione. Ora è una “clandestina”

di Alessandra Danieli

A rigore di legge è a rischio espulsione. La showgirl Cecilia Rodriguez potrebbe essere costretta a fare le valigie da Capri e tornarsene in Argentina. Proprio come una “migrante” qualsiasi la sorella di Belen è incappata nelle rete dei controlli: ha il permesso di soggiorno scaduto ed è stata convocata in commissariato. La bella showgirl argentina, che si trova da alcuni giorni sull’isola azzurra per partecipare ad una manifestazione di sport e spettacolo insieme al fidanzato Ignazio Moser, ha ricevuto in albergo la visita di una pattuglia di agenti che l’ha invitata a seguirli in commissariato. Qui, dal controllo telematico del personale dell’ufficio stranieri, è emerso che il suo permesso di soggiorno è scaduto da alcuni mesi. Ora la Rodriguez dovrà recarsi quanto prima alla Questura di Milano, competente per territorio, per regolarizzare la sua posizione. A fare la “spiata” è stato il direttore di Chi Alfonso Signorini che, nel corso di una diretta web, ha rivelato il particolare del permesso di soggiorno scaduto. In apertura di puntata Signorini ha dato la notizia esclusiva scherzandoci sopra «Ora dovrai tornare in Argentina a raccogliere le banane». L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata al gioco, accanto al fidanzato Ignazio Moser, assicurando che si sarebbe presto occupata della noiosa pratica. Ma gli agenti hanno fatto prima.