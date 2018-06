A 8 anni legato, torturato e ucciso dalla madre e dal compagno: «Era gay»

di Fabio Marinangeli

«Posso solo desiderare che il rimorso vi torturi», ha detto il giuidice, subito dopo aver pronunciato la sentenza sulla coppia killer. Lui, il compagno della madre, è stato condannato alla pena di morte. La madre all’ergastolo. Si è concluso così il processo per l’assassinio «oltre l’animalesco» di un bambino di appena 8 anni, figlio della donna, ucciso perché ritenuto gay dai suoi carnefici. «Spero che si sveglino, per il resto della loro vita, nel cuore della notte a pensare alle ferite che hanno inflitto a Gabriel», ha commentato il giudice della Corte Superiore della contea di Los Angeles, George Lomel.

Gabriel, è stato raccontato in aula, è stato ripetutamente picchiato, affamato, legato, rinchiuso in un armadietto. I due, poi, gli hanno sparato con una pistola e poi lo hanno fatto a pezzi. Un omicidio brutale. Il ragazzo aveva anche il cranio fratturato, le costole rotte e ustioni in tutto il corpo. La madre di Gabriel, la quarantanovenne Pearl Fernandez, si è dichiarata colpevole di omicidio a febbraio, alla morte di suo figlio. Una giuria ha trovato il suo fidanzato, il 37enne Isauro Aguirre, colpevole di omicidio l’anno scorso e ha scoperto che l’uomo aveva intenzionalmente torturato il ragazzo. La Fernandez aveva chiamato l’ambulanza per riferire che suo figlio non respirava, che era caduto e svrvs battuto la testa su un cassettone. Ma i fratelli di Gabriel avevano testimoniato che Fernandez e Aguirre chiamavano il ragazzo gay, lo punivano se giocava con le bambole e lo costringevano a indossare i vestiti delle ragazze a scuola.