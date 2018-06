A 12 anni eroina per un giorno, insegue e blocca il borseggiatore della nonna

di Renato Fratello

A dodici anni ha inseguito e fermato il borseggiatore di sua nonna e si è fatta restituire i cento euro rubati. L’episodio è accaduto a Genova tra piazza della Meridiana e via ai Quattro canti di San Francesco. La ragazzina che si chiama Marta ha agito d’impulso e non ci ha pensato due volte inseguire il ladro, un sudamericano di mezza età. «Quando ho visto piangere la nonna perché le avevano rubato i soldi dalla borsa – ha raccontato la piccola al Secolo XIX – non ho capito più niente. Sono corsa a cercare il ladro, lo ha visto prima mio fratello ma io l’ho fermato perché è più piccolo di me, ha solo dieci anni. Ho affrontato quell’uomo col cuore a mille, per farmi ridare i soldi di mia nonna».

Blocca il borseggiatore, il racconto della mamma

Francesca C., la madre della bambina, ha ricostruito così la vicenda. «Eravamo seduti al bar della Meridiana a mangiare qualcosa con mia madre e i bambini: tutti insieme perché mio padre è in ospedale ed eravamo stati a fargli visita. Mia madre ha lasciato la borsa appoggiata allo schienale della sedia. Vicino a lei era seduto un uomo sulla cinquantina, apparentemente sudamericano, con un cappello e un borsello. Non ordinava, ha detto che aspettava degli amici. Non lo abbiamo più considerato – ha detto la donna – ed è arrivato il cibo ma a un certo punto abbiamo notato che la borsa di mia madre era per terra. L’abbiamo aperta e ci siamo resi conto del furto. A quel punto i bambini sono schizzati fuori dal bar e non abbiamo fatto in tempo a fermarli. Sono stati loro che hanno fermato il ladro». E ha concluso: «Grazie al cielo non si sono fatti male, ma ammetto di essere orgogliosa di loro».