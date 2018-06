40 anni di lotta vera alla droga: Mattarella andrà a San Patrignano

di Giovanni Trotta

Tanti auguri San Patrignano. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì sarà in visita alla Comunità di San Patrignano, in occasione del 40° anniversario dalla fondazione. Il suo arrivo è previsto per le 11. ”Il presidente Sergio Mattarella farà visita alla nostra realtà che da 40 anni lavora silenziosamente e con passione per la lotta alla droga e alle dipendenze e che ha nella prevenzione, nel recupero, nella gratuità e nell’amore, i suoi cardini principali”, riferisce la Comunità. La visita si svolgerà in concomitanza con la giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, che viene celebrata ogni 26 giugno. San Patrignano ha sempre operato al fianco dello Stato, facendosi costantemente garante di valori come legalità, inclusione, integrazione. ”Qui, con l’impegno di ogni giorno – sottolinea la Comunità – cerchiamo di riconsegnare alla società non semplicemente giovani che hanno ritrovato il senso della propria vita, ma cittadini rispettosi delle Istituzioni, consci del valore delle regole e delle leggi”. San Patrignano ”ha costruito un modello terapeutico d’eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale nei settori di formazione e nel metodo di prevenzione dalle tossicodipendenze con tutti i ragazzi e ragazze delle scuole italiane di ogni ordine e grado (ne incontriamo 50.000 ogni anno). La visita del presidente Mattarella – conclude la Comunità – ci incoraggia a continuare per questa strada e ci proietta verso il futuro. Accoglieremo la massima carica dello Stato come un membro della nostra grande famiglia, una grande famiglia italiana, con l’abbraccio dei nostri 1.300 ragazzi”.