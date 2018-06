2 giugno, lo spettacolare volo del paracadutista: “Lo dedico all’Italia” (video)

di Redazione

Lo spettacolare volo del paracadutista su via dei Fori Imperiali. “Per me è stato un onore, lo dedico all’Italia”. Sono le parole del luogotenente dei paracadutisti Giuseppe Tresoldi, che con un lancio su via dei Fori imperiali con un Tricolore di 400 metri quadrati ha concluso la parata del 2 giugno. Da 36 anni nella Folgore, originario di Padova, sposato con Morena, e padre di un figlio, Mattia, prossima matricola di Scienze politiche, Tresoldi, dopo varie simulazioni a Pisa, mai prima di questa mattina aveva provato il lancio su via dei Fori. Perfette le condizioni atmosferiche, 35 chilogrammi il peso complessivo dei materiali indossati, resi però ancora più pesanti per la resistenza al vento del Tricolore calato al termine della parata.