Zazà Ramen – Milano

di Redazione

Zazà Ramen

Via Solferino, 48 – 20121 Milano

Tel. 02/36799000

Sito Internet: www.zazaramen.it

Tipologia: ristorante giapponese

Prezzi: ramen da 12€, dolci 6€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Zaz à è il posto giusto a Milano per gustare un buon ramen. Il menù ne contempla una varietà molto ampia tra quelli a base di carne, pesce e verdure, dando inoltre la possibilità di scegliere il tipo di spaghetti da inserire nella ricetta e anche il grado di intensità del brodo a seconda se lo si preferisca con shoyu, shio o miso. Noi abbiamo optato per il ramen “7 polpette di carne e ortaggi giapponesi”, con un brodo aromatizzato al miso dal gusto intenso e leggermente speziato, e un ramen di pollo con dei buonissimi peperoncini dolci arrostiti aromatizzato allo shoyu, dal gusto più delicato e leggero. Per dessert abbiamo scelto un fresco tiramisù al té matcha e una deliziosa cheesecake all’ananas.

AMBIENTE

Design minimale e luminoso, nei colori del panna e del legno chiaro. È composto da due sale con tavolini, tavolo social e un bancone dove poter mangiare osservando il cuoco all’opera.

SERVIZIO

Veloce e molto cortese.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –