Weinstein paga una cauzione da 1 milione di dollari ed è subito rilasciato

di Redazione

Negli Usa tutto si compra, anche la libertà. Harvey Weinstein, protagonista del clamoroso caso di molestie ai danni di numerose attrici di Hollywood, è stato infatti arresto e subito rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di un milione di dollari in contanti; dovrà però portare un braccialetto elettronico ma gli è stato tolto il passaporto e dovrà rimanere nell’area di New York o nello stato del Connecticut. Weinstein aveva lasciato in manette la stazione di Polizia di New York dove si era consegnato nelle scorse ore. In una nota del Nypd si specifica che Weinstein è accusato fra l’altro di stupro. Le accuse prese in considerazione sono di due donne. Nella nota la Polizia di New York ringrazia “le coraggiose vittime per essersi fatte avanti e aver cercato giustizia”.