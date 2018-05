Vuole farsi un selfie con l’orso, l’animale non gradisce e lo sbrana (video)

di Redazione

La tragedia si è consumata in pochi attimi, documentata da un video finito sulle tv di tutto il mondo: in India, nel distretto di Nabarangpur dello Stato di Orissa (Est), un uomo stava tornando da una festa di nozze quando si è fermato per un bisogno fisiologico e ha adocchiato un grande orso sul ciglio della strada. Gi è venuta voglia di farsi un selfie con l’animale, da pubblicare sui social. Ma sui social è finito il video nel quale l’orso lo attacca e lo sbrana, uccidendolo a morsi.

