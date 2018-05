Usa, puma trascina ciclista nella sua tana e lo sbrana. Abbattuto (video)

di Redazione

Un ciclista è stato ucciso e un altro è rimasto ferito da un puma nello Stato americano occidentale di Washington nel fine settimana, il primo attacco fatale del genere in quasi 100 anni, secondo quanto riportato dal Seattle Times. Negli Stati Uniti il puma è definito come coguaro o leone di montagna, ed è abbastanza diffuso nelle zone più impervie del Paese. Sono stati qualche decina i casi di attacchi negli ultimi anni, ma pochi mortali. In qualche caso, come quello nel video, l’uomo di è difeso con uno spray urticante. Tornando al caso attuale, l’animale ha attaccato i due appassionati di mountain bike ieri pomeriggio nei boschi vicino alla città di Snoqualmie, circa 50 km a est di Seattle, in una zona boscosa, ha riferito l’ufficio dello sceriffo della contea di King. Uno dei due uomini ha ricevuto profonde ferite, ma è riuscito a fuggire e chiamare i soccorsi, anche se ha dovuto pedalare per due miglia prima che il telefono avesse campo e potesse chiamare il 911. L’altro invece è stato portato dal felino nella sua tana dove è stato sbranato. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la bici della vittima e poi seguito le tracce nel bosco, fino a quando si sono imbattuti nel puma appostato su un albero vicino al corpo del giovane. Un ufficiale ha quindi sparato all’animale, che si è dato alla fuga, ma è stato inseguito e abbattuto. Secondo il dipartimento di Fish and Wildlife dello Stato, è molto raro che i puma attacchino gli esseri umani e il comportamento dell’animale è estremamente insolito. L’associazione Cougar Network, ha infatti ricordato che si tratta del secondo attacco fatale di un puma negli ultimi 94 anni, anche se gli attacchi dei puma contro esseri umani sono stati circa 40 nello stesso periodo. Per cercare di capire cosa possa aver spinto il felino ad attaccare è stata disposta un’autopsia sul corpo dell’animale.

(Nella foto, una copertina del mensile Tex in cui il ranger si trova ad afrontare un coguaro gigante . Il volume è il numero 34 ed è intitolato “Sinistri incontri”)