Uno studio rivela: togliere le scarpe a casa aiuta a restare magri. Ecco perché

Togliersi le scarpe quando si entra in casa e sostituire i tappeti con un pavimento in parquet potrebbe aiutare a restare magri perché impedisce l’accumulo in casa di sostanze chimiche ambientali cosiddette “obesogene” che interferiscono con gli ormoni e promuovono l’accumulo di grasso nel corpo. È quanto sostengono gli autori di uno studio, presentato al Congresso della Società europea di endocrinologia a Barcellona, che alla luce dei risultati hanno elaborato una serie raccomandazioni e accorgimenti da tenere in casa.

Ecco le 7 accortezze che aiutano a restare magri

Ricercatori delle Università portoghesi di Aveiro e Beira hanno condotto una revisione di indagini e studi relativi a queste sostanze chimiche obesogene, per capire in quale ambiente le persone vengono più a contatto con esse. Ebbene: dall’analisi è emerso che le maggiori fonti di contaminazione sono i pasti, la polvere di casa, e i prodotti di uso quotidiano come quelli chimici per le pulizie domestiche, le stoviglie o i cosmetici. Alla luce di questi risultati, i ricercatori hanno elaborato, dunque, sette raccomandazioni per ridurre al minimo la presenza di obesogeni in casa.