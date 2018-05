Un milione di alberi piantato a New York. Ma a Roma si taglia soltanto

di Giancarlo Cremonini

Riceviamo da Giancarlo Cremonini e volentieri pubblichiamo

Caro direttore,

una cosa si può dire con assoluta certezza senza timore di smentita o di essere querelati e cioè che ha tagliato più alberi la giunta Raggi a Roma che non i boscaioli in Finlandia. Negli ultimi mesi, infatti, il suono sinistro e inquietante delle moteseghe del Servizio Giardini del Comune di Roma ha tristemente echeggiato in tutte le vie della città segnando la fine di Pini marittimi, Lecci, Quercie, Olmi, Platani e Cipressi. Intendiamoci, tagliare gli alberi quando sono morti, pericolanti o a fine ciclo vegetativo è giusto è doveroso. Però nelle città serie, dopo aver abbattuto l’albero il municipio ne pianta uno nuovo al suo posto. Purtroppo, almeno fino ad ora, a Roma abbiamo assistito solo ai tagli, di piantumazioni di nuovi alberi nemmeno l’ombra, E così vie e viali che una volta vantavano bellissimi filari di piante spesso secolari sono ora tristi giungle d’asfalto e strade storiche come la Via Nomentana si stanno sempre più desertificando man mano che i vecchi platani muoiono senza essere rimpiazzati. E così mentre a Roma non si pianta nemmeno un arbusto a New York hanno piantato più di un milione di alberi e lo stesso è avvenuto in tutte le capitali europee degne di questo nome. Perchè, capiamoci bene, qui non si tratta solo di arredo urbano verde odi abbellimento delle strade ma di salute i qualità della vita dei cittadini. Gli alberi, infatti, assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno contribuendo a purificare la sporca aria della città dai tanti inquinanti derivanti dai motori a combustione interna e dagli impianti di riscaldamento oltrechè dai roghi tossici che i nostri “amici” Rom ci regalano quasi quotidianemente nel totale disinteresse del Comune e delle istituzioni. Quindi ben farebbe il sindaco Raggi ad abolire le inutili domeniche ecologiche, che servono solo a vessare i cittadini che pagano l’assicurazione auto ed il bollo anche per i giorni che devono tenere l’automobile ferma, a piantare più alberi ed a riportare una parvenza di ordine e legalità in quelle enclaves anarchiche e fuori controllo che sono i campi nomadi. Concludendo vale la pena rimarcare come sia facile e comodo fare gli ecologisti ed i difensori del verde e dell’ambiente quando si è all’opposizione. I nodi vengono al pettine quando si è al potere ed il bilancio della giunta Raggi in tema di ambiente, a parte i vuoti proclami, non può certo dirsi positivo.