Tragedia sfiorata a scuola: crolla il solaio, insegnante fa un volo di 3 metri

di Redazione

Un’altra scuola, l’ennesimo incidente, grande paura. Sfiorata la tragedia all’istituto professionale “Colombo” di Livorno. All’improvviso è crollato il solaio all’esterno di un laboratorio d’informatica e un docente è caduto da un’altezza di circa 3 metri. Il prof ha riportato ferite soprattutto alla schiena ed + stato portato all’ospedale in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli studenti che erano presenti in aula avevano detto al prof di avere caldo. L’insegnante, per aprire una finestra, ha scavalcato una ringhiera e ha raggiunto un ballatoio non praticabile, ovvero una zona non idonea visto che il pannello divisorio non ha capacità portante. Il peso del corpo ha infatti sfondato il cartongesso e il docente è caduto al piano di sotto. Non ci sono feriti tra gli studenti.