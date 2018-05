Tornatora – Roma

di Redazione

Tornatora

Via Oderisi da Gubbio, 27 – 00146 Roma

Tel. 06/5593658

Sito Internet: www.bartornatora.it

Tipologia: bar / pasticceria

Prezzo: torte e pasticceria secca da 22€/kg, paste 1/2€ al pezzo, lieviti 1€ al pezzo

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Attivo dalla fine degli anni ’70, questo locale è un punto di riferimento per i residenti anche se la sua fama echeggia da tempo fuori quartiere. Il via vai è continuo in tutte le ore del giorno: dalla colazione con lieviti, cornetti, fagottini farciti da accompagnare a caffè e cappuccino (anche con latte di soia), alla pausa pranzo con piatti caldi offerti al giusto prezzo. Noi abbiamo assaggiato un semplice cornetto e un fagottino al cioccolato, dall’impasto fragrante e ben cotti, molto piacevoli al palato anche per l’ottima qualità della materia prima; di contro, il caffè era lievemente sovra estratto, mentre il cappuccino presentava schiuma e aroma alquanto evanescenti. Copiosa l’offerta di pasticceria tradizionale, con i diversi formati di paste e torte, di pasticceria da tè e dolci da credenza, il tutto esposto in bella mostra nell’ampio espositore confinante con l’imponente banco del bar, che fa da spartiacque con gli spazi dedicati alle proposte salate.

AMBIENTE

Il locale si presenta arioso e illuminato “a giorno”, forse anche in maniera eccessiva: è presente un’ampia area con arredi moderni per consentire, senza troppa difficoltà, la consumazione; un discreto numero di tavolini sono allocati all’esterno in un dehor con grandi ombrelloni.

SERVIZIO

Veloce, cortese e disponibile ad accogliere specifiche richieste; dietro al banco dei dolci, poi, non manca mai un sorriso.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –