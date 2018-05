Torino, fisco assurdo: gelataio regala la panna al cliente, la Finanza lo multa (video)

di Redazione

Un po’ di panna, aggiungo? Certo, grazie. Ma quel gesto del gelataio a un cliente amico, al quale aveva voluto fare un piccolo omaggio non registrato dalla cassa, per un valore stimato di 50 centesimi, potrebbe costare una multa da 500 euro. L’ennesimo caso di fisco miope, o da ridere, è stato registrato a Torino, come racconta l’edizione locale di Repubblica. “ Protagonista dell’insolita vicenda è Cristian Ciacci, titolare della gelateria di corso Belgio. L’irregolarità è stata riscontrata dalla Guardia di finanza che nel verbale contesta la mancata emissione dello scontrino”. Al totale di quattro euro, il titolare non ha voluto aggiungere la differenza di 50 centesimi. «Adesso – racconta il titolare – dovrò aspettare la sanzione. Se pagherò entro 30 giorni potranno ridurla di un terzo. E’ vero, posso fare ricorso, ma perderei tre giornate lavorative».

Il gelataio la racconta così, come si vede anche in un video pubblicato nella sua pagina Facebook.