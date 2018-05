Tentano di vendere droga a carabinieri in borghese: arrestati due stranieri

di Redazione

Li hanno avvicinati e hanno tentato di vendere loro della droga, i potenziali clienti però erano due carabinieri in borghese. Sono stati arrestati così un nigeriano di 25 anni e un pakistano di 23. I fermi sono avvenuti nell’ambito di una operazione antidroga all’interno della Galleria di Campo di Marte ad Arezzo, già in passato teatro di operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I due militari sono stati avvicinati da due giovani extracomunitari, risultati entrambi clandestini e senza fissa dimora, che hanno offerto droga, in particolare dosi di cocaina. A quel punto i carabinieri hanno chiesto l’immediato intervento delle pattuglie in uniforme. I due spacciatori hanno tentato di darsi alla fuga, ma sono stati bloccati. Il nigeriano è riuscito a divincolarsi e a scappare, scavalcando il parapetto di via Vittorio Veneto. Nella caduta, da circa due metri d’altezza, però, il 25enne si è fratturato la tibia e perone della gamba destra. Nonostante ciò ha proseguito la fuga in direzione del vicino sottopassaggio, venendo tuttavia fermato dai carabinieri.

I due extracomunitari sono stati quindi arresti per spaccio di sostanze stupefacenti e il nigeriano anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un carabiniere ha riportato, a seguito dell’aggressione, lesioni giudicate guaribili in sette giorni per trauma al polso sinistro. Sono stati sequestrati 2,2 grammi di cocaina divisi in 4 dosi. Il pm di turno ha disposto che il pakistano fosse trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Arezzo mentre il nigeriano, in stato di arresto, è stato trasferito al reparto di ortopedia dell’ospedale San Donato in attesa di intervento chirurgico pianificato nei prossimi giorni.