Tensione a Latina, migrante nudo in strada minaccia di morte passanti e agenti

di Redazione

Non cessano gli episodi di tensione nella città italiane. E’ toccato ai cittadini di Latina trascorrere un brutto quarto d’ora. Un cittadino liberiano di 28 anni ha cominciato a urlare e a dare in escandescenze in strada, aggredendo i passanti. Quando poi i poliziotti hanno cercato di bloccarlo ha aggredito anche loro. Ora il liberiano è finito agli arresti per per resistenza, minacce, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.