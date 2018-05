Svaligiarono l’appartamento di Prodi: è caccia a due zingare

di Davide Ventola

Da presidente del Consiglio prima e da presidente della Commissione Ue poi, Romano Prodi si è sempre battuto contro il centrodestra “razzista” e “xenofobo”, che da sempre lancia l’allarme sulla condotta criminale di parte della comunità rom. Chissà che cosa avrà pensato il Professore quano la Polizia bolognese gli ha detto che a saccheggiargli casa sono state proprio due donne nomadi, che vivono di furti e che agiscono indisturbate da anni, grazie anche al buonismo cattocomunista di politici come lui.

Il bottino in casa di Prodi: 300mila euro

Le due nomadi sono state identificate e sono sospettate come autrici del furto da 300mila euro nell’appartamento di Romano Prodi. Il furto è avvenuto nella residenza Bolognese dell’ex premier, in via Gerusalemme, la sera del 20 aprile. A darne notizia il Resto del Carlino e il fatto trova conferme in ambienti investigativi. Le due donne rom, senza fissa dimora e riconosciute dalle immagini delle telecamere, sarebbero entrate nel palazzo approfittando dell’uscita di un altro condomino e poi nell’appartamento forzando la porta, chiusa senza mandate, con una lastra di plastica. Quindi hanno rubato medaglie e altri oggetti di valore per circa 30mila euro, “i ricordi di una vita” come aveva detto l’ex premier i giorni successivi. Secondo la polizia bolognese le due nomadi sono sospettate anche di altri furti in zone centrali della città, tra cui quello a casa del playmaker della Virtus Basket Oliver Lafayette, a metà aprile. E’ confermato dunque che nei confronti del Professore non si è trattato di un’azione mirata, ma di un furto comune.

Durante il furto, Prodi era a Roma in udienza dal Papa

Prodi era andato, assieme alla moglie Flavia, nella Capitale per partecipare all’udienza che il Papa aveva concesso alla Diocesi di Bologna. Un nutrito gruppo fra cui vi era anche il cantante Gianni Morandi e il cantautore Francesco Guccini. Così, nella notte fra venerdì 20 e sabato 21 aprile, le donne sono entrate nella casa bolognese del Professore e l’hanno svaligiata, portando via oggetti preziosi. Le nomadi avrebbero forzato la porta dell’appartamento di via Gerusalemme, nel pieno centro di Bologna, a pochi passi da piazza Santo Stefano e sarebbero poi entrate, probabilmente sapendo dell’assenza degli inquilini.