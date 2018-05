Strage sfiorata ad Eboli, crolla il solaio di una scuola. Tre bimbi in ospedale

di Redazione

Tragedia sfiorata, questa mattina, in piazza della Repubblica a Eboli, dov’è crollata una parte interna del solaio della scuola materna e primaria “Borgo Vincenzo Giudice”. L’intonacatura è caduta su alcuni banchi. Durante lo svolgimento della lezione in classe erano presenti venti bambini. Tanta paura per i piccoli alunni: tre bambini della sezione F, come riportano i giornali locali, sono stati portati immediatamente in ospedale a Battipaglia.

Crolla il solaio di una scuola, parla il sindaco

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. L’ala dell’edificio interessata dal cedimento del solaio è stata immediatamente evacuata a scopo precauzionale e interdetta: molti i genitori che sono andati a riprendere preoccupati i propri bambini a scuola. La notizia sarebbe stata comunicata ai genitori dei piccoli tramite un messaggio Whatsapp. «Fortunatamente – dice il sindaco Massimo Cariello – c’è stata solo tanta paura. I bambini sono stati già dimessi dall’ospedale i tecnici del Comune stanno già valutando gli interventi di ripristino della pannellatura. A breve deciderò se chiudere solo il piano interessato o l’intero plesso».