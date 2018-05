Spread, lite tra economisti ad Agorà. “Mi hai bloccato su twitter”. “No, sei stato tu” (video)

di Redazione

Non solo i mercati sono bollenti in queste ore. Anche in tv ogni tanto si accendono scintille tra chi sostiene le ragioni di Paolo Savona, come il professor Antonio Maria Rinaldi, di Scenarieconomici.it, e chi invece ritiene pericolosa una nomina di Savona al ministero dell’Economia, come il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè. I due,che erano stamane nello studio di Agorà su Raitre, hanno animatamente discusso su austerity, spread e crescita finché non si sono vicendevolmente accusati di essersi bloccati sui social.