Sparita la principessa che ha denunciato su Youtube il padre sceicco (video)

di Redazione

Resta avvolta nel mistero la scomparsa della principessa araba del Dubai, Latifa bint Mohammed Al Maktoum, di cui non si hanno notizie da fine febbraio. La principessa è sparita dall’emirato dopo aver denunciato il padre violento in un video pubblicato su YouTube. L’uomo in questione è lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primo ministro e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti nonché emiro di Dubai e Human Rights Watch (Hrw) ha denunciato oggi ufficialmente la scomparsa della donna, 32enne, chiedendo al padre di rivelare dove si trovi sua figlia.

La principessa Latifa è figlia del vicepresidente degli Emirati

Secondo la versione fornita da un’ex spia francese, Latifa sarebbe stata arrestata davanti alle coste indiane, in un tentativo di fuga dall’emirato. Tuttavia, sulla sua sorte non ci sono notizie certe. Hrw ha sottolineato in un comunicato che il silenzio di Dubai sul caso «potrebbe qualificarsi come sparizione forzata». Le autorità emiratine dovrebbero «rivelare immediatamente» dove si trova la principessa e «permetterle di contattare il mondo esterno», ha detto Sarah Leah Whitson, direttrice di Hrw per il Medio Oriente. Per ora Dubai non rilascia commenti.