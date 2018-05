Sorrento, turista inglese drogata e stuprata dai dipendenti di un hotel

di Fortunata Cerri

Turista inglese drogata e stuprata dal branco. In cinque sono finiti in manette con l’accusa di una violenza sessuale di gruppo. La turista inglese era ospite di un albergo di Meta di Sorrento dove lavoravano o avevano lavorato i suoi aggressori. Alle prime ore di questa mattina gli agenti della polizia del commissariato di Sorrento e della squadra mobile partenopea, coordinati dalla procura del tribunale di Torre Annunziata, hanno rintracciato gli stupratori della turista inglese. Il fatto era accaduto nel 2016.

Turista inglese drogata e stuprata, le indagini

Gli arresti sono stati eseguiti tra Massa Lubrense, Vico Equense, Portici e Torre del Greco. Come ricostruisce Repubblica, i fatti risalgono al 2016 quando, durante l’ultima sera di permanenza della donna nell’hotel, due dei cinque, barman in servizio nel locale, offrirono a lei e a sua figlia un drink con la cosiddetta “droga dello stupro”. La turista di 50 anni venne condotta nell’adiacente locale piscina dove i due abusarono di lei. Consumata la prima violenza, la donna venne portata nella stanza dove alloggiava il personale dove “ad attenderla vi era un numero imprecisato di uomini, almeno una decina, che a turno usarono violenza su di lei”. La donna venne anche fotografata e ripresa dal branco con i telefonini. Secondo la ricostruzione del Mattino, gli inquirenti sarebbero riusciti a ricostruire la drammatica dinamica dello stupro e a identificare i componenti del branco solo dopo due anni di indagini particolarmente complesse, culminate poi nell’esecuzione di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale oplontino. Adesso i cinque dovranno rispondere dell’accusa di violenza sessuale di gruppo con l’aggravante dell’uso di droga.